Matera, mensa scuole e ospedale: i bimbi lucani e gli ammalati mangiano prodotti Bio a Km 0? Ecco dove inviare le segnalazioni

Continua l’azione dell’Osservatorio Green, istituito da Polidream Assoutenti per il progetto “Mense lucane più sostenibili e sane”, promosso dalla Regione Basilicata e finanziato dal MISE.

Agli Istituti scolastici e agli ospedali delle Province di Potenza e Matera è stato inviato un breve questionario legato al grado di soddisfazione della refezione scolastica e ospedaliera, per rilevarne la sostenibilità, che è un obiettivo urgente da raggiungere, per garantire un presente e un futuro di qualità alle nuove generazioni.

Nel caso in cui il servizio non fosse attivo per via della triste situazione che il mondo scolastico sta vivendo a causa del Covid, ai dirigenti scolastici, insegnanti, alunni e famiglie è stato chiesto di fotografare il servizio di refezione erogato l’anno precedente.

Qui di seguito il questionario sul grado di sostenibilità:

Il menù è costituito da prodotti Bio, di filiera corta e a Km 0, e quindi a basso impatto ambientale? Qual è il nome dell’Azienda che eroga il servizio? Siete in possesso della Carta della Qualità dei Servizi della stessa Azienda? I pasti vengono somministrati con stoviglie plastic free? Vi è presenza di menù speciali (ad. es. per celiaci, vegetariani, vegani)? Vi è la presenza di un comitato mense? Quali le problematiche ed esigenze avanzate dallo stesso?

Il Ministero dell’Ambiente ha varato due decreti che riguardano la ristorazione pubblica, puntando ad ottenere più biologico, meno sprechi, simbiosi tra mensa e territorio.

Il menù, per una maggiore trasparenza, deve essere pubblicato on-line sui siti web dell’Istituto scolastico, dell’azienda ospedaliera e del Comune, ed esposto in copia cartacea nelle bacheche a disposizione del pubblico.

L’associazione consumatori Polidream ricorda agli utenti del servizio di refezione che è possibile inoltrare segnalazioni o reclami all’indirizzo mail info@polidream.org o direttamente presso gli sportelli indicati su www.polidream.org, e che sullo stesso sito è disponibile un box informativo.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)