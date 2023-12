Pisticci: “importanti interventi di Rigenerazione Urbana e molte questioni in via di risoluzione”. Ecco i dettagli

Il 2023 volge al termine.

Ecco il messaggio di fine anno del sindaco Domenico Albano:

“Cari concittadini di Pisticci,

a nome dell’intera Amministrazione comunale, desidero rivolgervi i più sinceri auguri per un anno nuovo ricco di soddisfazioni, gioie e successi.

Un bilancio positivo per il 2023, anno in cui sono stati raggiunti importanti risultati e sono state gettate le basi per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio con la speranza di costruire insieme un 2024 ancora più proficuo.

In data 29 dicembre 2023, è stato approvato il Bilancio di Previsione per il 2024-2026, che ci permetterà di iniziare a lavorare ed essere operativi fin dai primi giorni di gennaio.

Un successo di notevole importanza è stato ottenuto con l’approvazione del Regolamento Urbanistico e della delibera di indirizzo per la predisposizione del Piano Strutturale.

Senza dubbio, si tratta di un passo significativo per favorire lo sviluppo del nostro territorio.

Altri passi importanti sono stati fatti per la questione Acque Bianche a Marconia e per la realizzazione di nuove strutture sanitarie e educative che sono emblemi del nostro impegno a soddisfare le esigenze locali.

Inoltre, abbiamo affrontato la risoluzione dell’annosa questione “Usi Civici”, poiché riconosciamo l’importanza di una gestione oculata del nostro territorio per il bene di tutti.

Sono stati approvati due importanti interventi di Rigenerazione Urbana, mirati a migliorare il tessuto urbano e la qualità della vita nella nostra comunità.

Per Pisticci si tratta della realizzazione di un suggestivo Giardino Verticale, mentre nei pressi di piazza Elettra a Marconia sarà avviato un ambizioso progetto di riqualificazione urbana.

Infine, il Centro per l’Impiego Valbasento a Pisticci Scalo rappresenta un motivo di orgoglio per la nostra Amministrazione, poiché crediamo che questo servizio costituisca un apporto essenziale al nostro territorio, dal quale siamo stati privati per troppi anni.

Queste sono solo alcune delle opere in cantiere, e vi assicuro che questa Amministrazione continuerà a lavorare instancabilmente per il benessere di tutti.

Auguriamo a voi e alle vostre famiglie un felice e prospero anno nuovo, ricco di realizzazioni e armonia.

Grazie di cuore per la vostra fiducia e il vostro sostegno.

Insieme, possiamo costruire un futuro radiante per tutta la comunità”.