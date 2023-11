Pisticci: al via i lavori per il “Giardino Verticale”. I dettagli

Sono iniziati venerdì scorso i lavori di rigenerazione urbana e naturalistica nel Rione Croci a Pisticci centro, che porteranno alla realizzazione del cosiddetto Giardino verticale nell’area del piazzale del rione che fu quasi completamente distrutto da una frana nel 1976.

Un evento che ha segnato profondamente la storia di Pisticci e il cui 47esimo anniversario è caduto pochi giorni fa: il 21 novembre.

Dopo anni di interventi di bonifica che hanno riguardato la stabilità del terreno e la sicurezza delle zone circostanti, oggi prende avvio un nuovo capitolo: un progetto di rigenerazione urbana e naturalistica che mira a migliorare la qualità degli spazi urbani, in particolare dei rioni Croci, Tredici e Dirupo.

Il progetto, finanziato con fondi dell’Unione europea nell’ambito del PNRR (1.650.000 euro), ha come obiettivo il riuso e la rifunzionalizzazione delle aree di Pisticci centro e si basa su più interventi collegati tra loro.

Comprende diverse tappe fondamentali:

1 Copertura “verde” della grande parete in cemento armato: un giardino verticale insieme a pannelli fotovoltaici per garantire l’autosufficienza energetica dell’area.

2 Rifacimento del piazzale come parcheggio pubblico: un intervento finalizzato a ridurre il traffico nel centro abitato, integrato con il Parcheggio Multipiano di via Fronte Palmieri.

3 Creazione di percorsi pedonali: due nuovi percorsi, uno orizzontale che collega il parcheggio al Rione Dirupo e un secondo verticale verso Corso Metaponto e le piazze principali.

Questo intervento segna un passo significativo per Pisticci, offrendo non solo una rinascita per l’area colpita dalla frana, ma anche uno sguardo verso un futuro più sostenibile e vivibile per la comunità.