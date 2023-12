Pisticci, nuovo Centro Per l’Impiego Valbasento: stanziata la prima trance del finanziamento regionale. I dettagli

Questa mattina, il sindaco Domenico Albano insieme agli assessori Alessandra Ruvo (Attività Produttive) e Rocco Negro (Lavori Pubblici) ha accolto l’assessore regionale allo Sviluppo economico e al Lavoro, Michele Casino, a Pisticci Scalo per una visita ai locali dell’ex scuola primaria, che ospiterà il nuovo Centro per l’Impiego (CPI) Valbasento dell’Agenzia Regionale per il Lavoro – ARLAB.

Sarà uno dei più grandi della provincia di Matera.

La visita di Casino è coincisa con il trasferimento della prima tranche del finanziamento regionale che coprirà l’80% dei lavori di ripristino e adeguamento dell’immobile, mentre il restante 20% è a carico del Comune di Pisticci.

L’investimento totale è di 323.000 euro.

Da ora ha inizio l’iter procedurale che porterà alla realizzazione di un CPI moderno e funzionale, con la presentazione del progetto esecutivo e poi l’appalto dei lavori.

La struttura, con uno spazio interno di oltre 200mq, sarà completamente ristrutturata, inclusi gli spazi verdi esterni, e conterà otto stanze per gli uffici.

Il nuovo CPI Valbasento diventerà un punto di riferimento essenziale per il territorio, destinato a supportare centinaia di cittadini, frutto della collaborazione tra il Comune di Pisticci, che ha ideato il progetto, la Regione Basilicata e l’ARLAB.

Il sindaco Albano, ringraziando l’assessore Casino, il Direttore Generale dell’ARLAB, Francesco Paolo Di Ginosa, e la Dirigente ARLAB Mariangela Sabiaha sottolineato l’importanza del progetto:

“Il Centro per l’Impiego è stato un’istituzione per la Valbasento e con questa nuova struttura vogliamo dare impulso alla crescita di quest’area.

Abbiamo fortemente voluto questo progetto, abbiamo lavorato su di esso per mesi e ci stiamo avvicinando alle fasi finali della sua realizzazione, impegnandoci a completarlo in tempi brevi”.

L’assessore Casino ha enfatizzato il significato della nuova struttura a Pisticci Scalo:

“Questa valle ha dato tanto lavoro e auspichiamo che questo nuovo Centro per l’Impiego rappresenti una rinascita per l’area”.