A Tursi festa, pace, gioia e condivisione: ecco il calendario completo degli eventi natalizi

Il Natale si sa, è la festa più importante e sentita dell’anno e il Comune di Tursi ha voluto renderla ancora più importante con una serie di eventi di primissimo piano che abbracciano tutto il territorio, dal centro abitato, alla Rabatana passando per Anglona e le frazioni di Panevino e Caprarico.

Nasce così il cartellone di eventi “Tursi è… Festa, Gioia, Pace e Condivisione” stilato dal Sindaco Salvatore Cosma, dall’assessore allo sport, spettacolo e politiche giovanili Federico Lasalandra e da tutta l’amministrazione comunale.

Tra gli Eventi di punta del fitto programma che prenderà il via domenica 3 Dicembre con la Giornata della disabilità, troviamo il concerto di Marco Carta il 9 Dicembre alle 20:30 in Piazza Maria SS d’Anglona, il Presepe Vivente Città di Tursi che quest’anno si svolgerà nel sempre suggestivo e mistico scenario del sacro monte di Anglona e ritorna il Capodanno in Piazza con grandi ospiti.

E poi ci saranno ancora mercatini natalizi, presentazione di libri di autori locali, convegni sulla valorizzazione della nostra identità culturale, i saggi di danza, concerti, la festa di Santa Lucia in piazza con la preparazione del tradizionale grano, le feste nelle borgate e tanto altro ancora.

Il Sindaco Cosma si ritiene soddisfatto del programma stilato:

“Sono molto contento di poter garantire alla mia gente diversi momenti di svago, confronto, crescita e condivisione in un tempo in cui siamo tartassati da notizie drammatiche che ci vengono date dai media su guerre, scontri, omicidi e questioni che rischiano davvero di far passare in secondo piano i valori belli e sani del Natale.

Con questo programma che abbiamo messo a punto con il Vice Sindaco Carmela Castronuovo, con l’assessore Federico Lasalandra, l’Assessore Maria Montesano e le associazioni e tutti coloro che ci vorranno dare una mano concreta a realizzarlo, vogliamo regalare qualche ora di spensieratezza alla nostra gente, riportando in primo piano la gioia, la pace, la condivisione e la festa perché davvero Tursi è questo e soprattutto Tursi merita tutto questo e molto altro”.

Entusiasta anche l’assessore al ramo Federico Lasalandra:

“Tursi è… è diventato ormai un momento di racconto della nostra comunità e sono orgoglioso che, nonostante le tante difficoltà, siamo riusciti ancora una volta ad andare oltre l’ostacolo e ad organizzare un programma per le feste natalizie davvero di primo piano.

Ringrazio di cuore il Sindaco e i colleghi dell’ amministrazione per la collaborazione e la disponibilità accordata sin dal primo momento e per aver creduto in tutto questo.

L’augurio è che la comunità apprezzi gli sforzi fatti e partecipi in maniera sentita e massiccia alle iniziative proposte.

Un ringraziamento doveroso va alle associazioni, vero motore pulsante della nostra comunità che con il loro apporto permettono di realizzare e superare tante difficoltà.

Senza di loro supporto davvero sarebbe tutto difficilmente realizzabile.

Grazie di cuore a tutti e buone festività natalizie da trascorrere portandosi dentro al cuore pace, gioia, condivisione e voglia di far festa”.

Questo il calendario completo.