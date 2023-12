Pisticci, approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026: “un inedito nella storia del Comune”! Ecco i vantaggi

Il Comune di Pisticci chiude il 2023 con l’approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 nella seduta del Consiglio Comunale del 29 Dicembre.

Scrive l’amministrazione in proposito:

“I tempi dell’approvazione costituiscono, probabilmente, un inedito nella storia del Comune di Pisticci.

Il Bilancio Previsionale è l’atto che, tra l’altro, prevede gli stanziamenti di spesa concernenti il 2024.

L’approvazione entro il 31 Dicembre dell’anno precedente consentirà all’Ente di essere immediatamente operativo ed effettuare spese ed investimenti sin dal 2 Febbraio 2024.

Negli anni passati l’Amministrazione, in attesa dell’approvazione – che interveniva nel corso dell’anno di riferimento – si vedeva costretta a limitare la propria capacità di spesa e la propria operatività su molti fronti, con ripercussioni negative sul piano dell’efficacia dell’azione amministrativa”.

Ha spiegato il Sindaco Domenico Albano:

“Non è una mera questione di astratta puntualità, l’approvazione del Bilancio di previsione entro il 31 Dicembre ci consente di effettuare spese e investimenti da subito, che poi equivale a poter assicurare servizi ai cittadini dal 2 di Gennaio”.

Ha sottolineato l’assessore al Bilancio, Antonio De Sensi:

“Era un obiettivo che ci eravamo posti sin dal primo anno di mandato.

Confidiamo che questa tempistica possa diventare la regola per il nostro Comune.

Si trattava di inaugurare una prassi che speriamo possa diventare ordinaria amministrazione per l’Ente.

Un ringraziamento va agli Uffici che nel loro complesso hanno contribuito al risultato – il Bilancio richiede infatti un impegno corale – con una speciale menzione per la dirigente del Settore Servizi Finanziari dott.ssa D’Aranno e per il responsabile del Servizio Bilancio e Patrimonio Dott. Cisterna”.

Il documento contabile licenziato il 29 Dicembre, con dieci voti favorevoli e tre contrari, prevede una manovra complessiva di quasi 49 Milioni di euro.

Sul fronte della spesa, le voci più significative riguardano lo stanziamento di 3.260.000 euro per il nuovo servizio di igiene urbana, che sarà contrattualizzato nel 2024.

Altro contratto che partirà il prossimo anno, pari a 550.000 euro, è quello che riguarda il servizio dedicato al randagismo.

C’è anche un finanziamento significativo di 150.000 euro concernente un progetto di manutenzione del verde pubblico.

Infine, è stato previsto uno stanziamento di 100.000 euro, spalmato su due annualità, per la redazione del Piano Strutturale.

Altri finanziamenti che riguardano la spesa corrente vedono importanti somme impegnate sul fronte:

della cultura (122.000 euro);

sport (62.000 euro);

politiche giovanili (15.000 euro, cui si aggiunge il contributo regionale di 26.000 euro destinato a un progetto di scambi giovanili con la città di Toronto);

decoro urbano (1.172.000 euro);

scuola e inclusione (1.368.000 euro, di cui 344.000 euro da bilancio comunale e la restante somma da fondi regionali);

ambiente (123.000 euro).

Motivo di maggiore orgoglio dell’Amministrazione sono tuttavia gli investimenti per le opere pubbliche.

A riguardo, i soli finanziamenti rivenienti dal PNRR ammontano a complessivi 12.425.000 euro.

Questi importi fanno riferimento sia a risorse destinate a lavori pubblici, che a risorse destinate alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (che prende il via nel 2024).

Molti dei lavori finanziati con il PNRR sono già una realtà: è intervenuta la consegna lavori per i due interventi di rigenerazione urbana a Pisticci e Marconia (complessivi 3.300.000 euro); così pure per i lavori a Fosso la Noce (circa 240.000 euro); sono praticamente ultimati i lavori di consolidamento (998.000 euro) riguardanti il Dirupo e la regimentazione delle acque piovane di via Meridionale; pure consegnati i lavori riguardanti l’asilo nido e la scuola dell’infanzia di via Puglia a Marconia (circa 4.700.000 euro).

Saranno a breve avviate le procedure di gara per i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nel rione Dirupo (500.000 euro) e per quelli che riguardano le rete di acque bianche a Marconia (1.000.000 di euro).

Si configura poi un importante traguardo anche sul fronte del risparmio di spesa in materia di pubblica illuminazione.

Rispetto al 1.200.000 euro che il Comune ha speso nel 2022, si stima per il 2024 un esborso vicino ai 700.000 euro.

Si avrebbe quindi un risparmio di oltre 500.000 euro – peraltro già conseguito nel 2023 – che ha liberato risorse finanziarie da poter impegnare su altri capitoli di spesa.

Questo grazie alle politiche di razionalizzazione intraprese nel 2023 (adesione convenzione CONSIP e efficientamento dell’impianto di illuminazione pubblica su Pisticci).

Ha fatto notare De Sensi:

“L’Amministrazione è stata messa a dura prova dall’annosa questione dei debiti fuori bilancio.

Negli ultimi due anni, il Comune ha infatti dovuto riconoscere e pagare debiti fuori bilancio per oltre tre Milioni di euro.

Debiti peraltro rivenienti da conteziosi del tutto estranei all’Amministrazione in carica”.

Ha detto Albano a margine del Consiglio comunale:

“Questo Bilancio è un documento che evidenzia gli interventi e le scelte di questa Amministrazione, in cui hanno grande importanza gli investimenti in opere pubbliche che sfruttano sia risorse PNNR che risorse provenienti da altri canali di finanziamento.

Ringrazio tutti i consiglieri e gli assessori comunali che, anche con il lavoro effettuato nelle Commissioni, hanno dato un contributo essenziale al raggiungimento di questo traguardo”.