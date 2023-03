Matera, ok al bonus trasporti per le famiglie a basso reddito: ecco come fare domanda

È arrivato il via libera all’operatività del Bonus trasporti 2022, il quale prevede anche per i residenti a Matera un sussidio di 60 euro, che potrà essere richiesto da tutti coloro che nel 2022 hanno avuto un reddito complessivo non superiore a 20mila euro.

Lo rende noto l’assessore comunale alla Mobilità, Michelangelo Ferrara, dopo la firma apposta ieri sul decreto legge Carburanti, con una dotazione finanziaria totale di 100 milioni a beneficio degli utilizzatori del trasporto pubblico.

Introdotto dal Governo Draghi, il bonus consiste in un voucher di 60 euro, valido per acquistare abbonamenti mensili, per più mesi o annuali.

Il Bonus potrà essere richiesto solo da chi nel 2022 ha percepito un reddito complessivo o inferiore a 20mila euro.

La platea degli aventi diritto è stata ridotta rispetto alla norma varata dal precedente Governo, quando il tetto massimo era di 35mila euro.

Le domande vanno presentate entro il 31 dicembre 2023 sul portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it.

L’obiettivo, come si spiega in una nota ministeriale, è quello di sostenere famiglie, studenti e lavoratori contro il caro energia, nell’acquisto di abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)