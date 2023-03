Matera: studiosi di fama internazionale e studenti di Storia dell’Arte insieme per valorizzare il patrimonio storico-artistico della provincia! L’iniziativa

Dal 30 marzo all’1 aprile 2023,Tricarico sarà l’epicentro della storia dell’arte in Basilicata.

Nella cittadina lucana si svolgerà infatti “Tricarico / L∆B. La Storia dell’arte per i territori”, un workshop di Museologia, Storia della critica d’arte e Storia dell’arte moderna, progettato dall’Università degli studi “Roma Tre”, in collaborazione con il Comune di Tricarico e la Diocesi di Tricarico.

Nato nella cornice di un accordo istituzionale tra il Dipartimento di studi umanistici dell’ateneo romano (riconosciuto per il quinquennio 2023-2028 “Dipartimento di eccellenza”), il Comune di Tricarico e la Diocesi di Tricarico, l’evento costituisce un appuntamento straordinario nel panorama culturale della regione, coinvolgendo studiosi di fama internazionale e un gruppo di 20 studenti della laurea magistrale in Storia dell’arte che, per tre giorni, soggiorneranno nella cittadina lucana confrontandosi in maniera diretta con il patrimonio storico-artistico locale e i tanti temi connessi alla sua conoscenza, alla sua salvaguardia e alla sua promozione.

Richiamandosi a una tradizione di studi che discende dall’esperienza di “Ricerche in Umbria” e che guarda alla disciplina come a un insostituibile strumento di presidio del territorio, l’iniziativa intende proiettare i partecipanti nel cuore della più stringente attualità offrendo, attraverso specifici casi di studio, un campione concreto e rappresentativo delle problematiche che oggi caratterizzano il rapporto tra ricerca, tutela e valorizzazione nelle realtà periferiche.

Inaugurate da alcune lezioni frontali in aula, finalizzate a illustrare la cornice storiografica di riferimento e a presentare i materiali, le metodologie e gli obiettivi della ricerca, le attività proseguiranno quindi in Basilicata, a Tricarico, tra i siti individuati per l’iniziativa:

Museo diocesano;

cattedrale;

chiesa del Carmine;

chiesa di Santa Chiara.

Grazie a sopralluoghi di tipo seminariale che privilegeranno l’approccio diretto alle opere e ai loro contesti, gli studenti partecipanti saranno chiamati a testare sul campo le competenze acquisite.

La rassegna si concluderà sabato 1° aprile 2023, a partire dalle 9.30, con un seminario aperto al pubblico che si terrà nel Salone degli stemmi del palazzo vescovile di Tricarico.

All’evento conclusivo parteciperanno:

la dott.ssa Emilia Felicita Capolongo, commissario straordinario del Comune di Tricarico;

don Nicola Soldo, direttore dell’Istituto teologico di Basilicata;

i professori Giovanna Capitelli, Mauro Vincenzo Fontana, Silvia Ginzburg e Patrizia Tosini, dell’Università degli studi “Roma Tre”.

Di seguito la locandina con i dettagli.

