Montescaglioso celebra il 79esimo Anniversario della Liberazione: il programma

In occasione dell’Anniversario della Liberazione, in programma oggi giovedì 25 Aprile 2024, la cittadinanza di Montescaglioso è invitata a partecipare alla Celebrazione del 79° Anniversario.

Questo il programma:

ore 17:45 Raduno delle associazioni in Piazza del Popolo.

ore 18.00 Partenza del corteo dalla casa comunale lungo il seguente percorso: Corso della Repubblica – Via Cavour – via V. Venezia – Via C. D’Alessio – Via Garibaldi – Piazza Roma – Corso Repubblica- Chiesa Maggiore.

18.30 celebrazione Santa Messa nella chiesa Madre in suffragio dei caduti per la Libertà.

Seguirà la deposizione della corona al monumento ai caduti presso Piazza del Popolo.

Ecco la locandina dell’iniziativa.