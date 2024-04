Matera, partiti i nuovi lavori su questa strada: “investire in sicurezza per cittadini, automobilisti, motociclisti e ciclisti”

“Continuiamo a lavorare sulle strade.

Sono partiti nuovi lavori di rifacimento del manto stradale, qui siamo in via dei Normanni, altri lavori stanno per partire anche in via Lucana e in contrada Quartarella, nella periferia della città.

Investire sulle strade equivale a investire in sicurezza per cittadini, automobilisti, motociclisti e ciclisti”.

E’ quanto fa sapere il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, che prosegue:

“Un lavoro che intendiamo fare con continuità per recuperare il grosso arretrato sulle strade, alcune delle quali non vengono sistemate da oltre 40 anni, soprattutto nelle periferie e nei borghi.

Ci segnalate tante strade mal messe, ne sono consapevole, stiamo procedendo per priorità e dalle strade di maggiore percorrenza, siamo supportati dagli ingegneri e dai tecnici comunali per queste valutazioni.

Solo investendo così, in modo continuativo, riusciremo in pochi anni a recuperare le tante criticità stradali in una città lunga ed estesa.

Ringrazio tutto l’ufficio tecnico, l’assessore ai lavori pubblici Angelo Cotugno e tutti i consiglieri della mia coalizione per aver condiviso la necessità di investire importanti risorse per le nostre strade.