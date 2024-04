In data odierna alle ore 20.00 circa i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza sono intervenuti per un incidente stradale sulla s.p. 123 in località Ponte Pozzillo.

Un furgone è uscito fuoristrada e per estricare la sola persona coinvolta, sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco per un totale di 7 unità con un autopompa ed un autogrù.

Le operazioni sono ancora in corso.

Sul posto operatori del 118 e dei Carabinieri.