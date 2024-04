Furto con scasso nel materano! I dettagli

Solidarietà alla Banca Bper dal Comune di Stigliano che, in una nota, scrive:

“È con grande dispiacere che apprendiamo dell’atto vandalico subito dalla banca Bper.

Il recente furto con scasso rappresenta non solo un danno materiale, ma anche un attacco alla fiducia e alla sicurezza della comunità.

In questo momento difficile, desideriamo esprimere la nostra più sincera solidarietà alla banca e al suo personale.

È importante ribadire che atti come questo non solo danneggiano l’istituzione, ma colpiscono anche tutti coloro che vi fanno affidamento per i propri servizi finanziari e bancari.

Ci uniamo alla banca nel condannare fermamente questo atto.

Siamo certi che la banca, con il suo impegno e la sua determinazione, saprà superare questa difficoltà e continuare a servire la comunità con la stessa dedizione di sempre”.