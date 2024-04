Matera, attenzione: questo tratto sarà chiuso al traffico per l’installazione di un tronco fognario. I dettagli

Da lunedì 29 aprile a mercoledì 10 maggio, via Aldo Moro sarà chiusa al traffico veicolare per consentire l’installazione di un tronco fognario, nell’ambito dei lavori del parco intergenerazionale di piazza della Visitazione.

Il tratto interrotto sarà adeguatamente e preventivamente segnalato, per indicare alle auto in transito nella zona di imboccare in tempo utile la viabilità alternativa, evitando inutili intasamenti.

Il tratto chiuso sarà quello compreso fra la rotatoria di via Ugo La Malfa e l’intersezione di via Cappelluti, eccetto per i veicoli diretti al palazzo di Giustizia e/o in aree private, area ad uso dell’istituto scolastico “Loperfido-Olivetti” e della Motorizzazione civile, ai quali sarà consentito il transito da lato via Cappelluti (rotatoria Pino);

nonchè ai veicoli autorizzati e diretti all’autorimessa del palazzo comunale, che dovranno accedere dalla rotatoria di via La Malfa.

Sarà istituito temporaneamente il diritto di precedenza nei sensi unici alternati di via Aldo Moro per i veicoli in uscita dal palazzo di giustizia in direzione periferia (lato rotatoria Pino) e per i veicoli in uscita dall’area del palazzo di città, in direzione rotatoria di via La Malfa.

I bus di linea fermeranno sempre in via La Malfa, ma usciranno passando dalle vie Nenni/Saragat/Nazioni Unite verso il Campo scuola, salendo a Serra Venerdì. Sarà soppressa la fermata Fal di via Moro e sostituita da quella vicino al Comando carabinieri, su via La Malfa.

Per le linee Miccolis, sarà soppressa la fermata nei pressi di piazza Matteotti e il bus percorrerà via Nazionale, via Lucana, salendo poi su via Lanera dove nei pressi della rotatoria lascerà gli studenti del liceo Classico, per poi proseguire sulle vie Annibale di Francia, De Robertis, Timmari e scalo su via Nazioni Unite.

Dalla polizia locale l’appello a tutti i fruitori della zona gravitante sulla rotatoria del pino di evitare quanto più possibile la congestione di mezzi privati, utilizzando maggiormente quelli pubblici in questi 15 giorni.

Stesso discorso vale per chi deve raggiungere la zona sud della città da quella nord, l’appello è a utilizzare via Nenni e Saragat passando da Serra Venerdì verso la circonvallazione.

Agli operatori turistici l’invito ad utilizzare come scalo solo viale delle Nazioni Unite, senza far confluire i bus nella zona delle vie La Malfa e Moro.

Su via Moro, infine, sarà comunque garantito il transito pedonale in sicurezza.