Incidente sulla Basentana! Autoarticolato fuori strada

Alle ore 07:50 circa, la squadra della Sede Centrale Vigili del fuoco di Matera, supportata dall’autogrù, è intervenuta per un incidente stradale avvenuto sulla S.S. Basentana, al Km. 70+400 in direzione Metaponto.

Coinvolto un autoarticolato Iveco Stralis di colore bianco, telonato, adibito al trasporto di contenitori vuoti per il confezionamento dei pelati, che ha impattato sul lato destro della strada un guard-rail ed una parete, strisciando per una cinquantina di metri sino ad accasciarsi in una cunetta di raccolta delle acque piovane.

Il 56enne conducente del mezzo, residente a Sant’Antonio Abate (NA), è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato al nosocomio materano per accertamenti.

La viabilità, in via di normalizzazione, è rimasta interrotta l’intera mattinata al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e recupero del mezzo.

Sul posto anche il 118, la Polizia Stradale, l’A.N.A.S. e il Soccorso ACI.

Ecco le foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)