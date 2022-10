Attenzione: in Basilicata chiuso questo tratto di strada fino al 22 Dicembre

Fa sapere ANAS:

“Proseguono i lavori di manutenzione programmata per il ripristino della regimazione idraulica e risanamento corticale delle gallerie “Cardinale” e “Seminiello” lungo la strada statale 658 “Potenza-Melfi”, in provincia di Potenza.

L’intervento, per un investimento complessivo di 1,8 milioni di euro, riguarda interventi di ripristino della regimazione idraulica e risanamento corticale delle gallerie “Cardinale” e “Seminiello” lungo un tratto di strada entrato a far parte delle competenze di Anas a fine 2018 (precedentemente ex SP148 ‘Melfi-Ofanto’).

Per consentire lo svolgimento dei lavori in piena sicurezza, dal 19 ottobre fino al prossimo 22 dicembre sarà chiuso il tratto compreso tra il km 50,500 (immissione sulla SS658/dir) ed il km 56,800 (svincolo Leonessa).

Le limitazioni al traffico e la programmazione dei lavori è stata condivisa con il territorio, in particolare con gli Enti Locali e la Polizia Stradale di Melfi.

La circolazione viene deviata con indicazioni in loco“.

