Violenza su un bus a Matera! Intervenuti Polizia e Carabinieri

Marco Cosola, RSA Uiltrasporti Miccolis, in una nota denuncia l’ennesimo episodio di violenza sui bus urbani a Matera:

“È un fenomeno che non va assolutamente trascurato, considerati gli episodi accaduti negli ultimi tempi sui bus del Servizio di Trasporto Pubblico urbano di Matera.

L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto nella serata di martedì 4 luglio, che ha visto coinvolto un gruppo di facinorosi per episodi di bullismo, sfiorando la tragedia.

Ancora una volta il sindacato non può non ringraziare le Forze dell’Ordine, in particolare la Polizia di Stato per il tempestivo intervento sull’episodio, al pari dei militari dell’Arma dei Carabinieri, sempre attenti alle chiamate degli Operatori di Esercizio.

Tuttavia, non possiamo non esimerci dal richiedere, a tutela dell’incolumità dei passeggeri de degli Operatori di esercizio, una maggiore attenzione al controllo ed alla prevenzione da parte degli organi preposti, in particolare nelle corse serali della linea 14 e delle circolari sud e nord dei bus urbani della Città di Matera”.a

