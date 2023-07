Irsina, interventi sulla Chiesa di San Francesco d’Assisi: ecco le ultime notizie

Questa mattina nella Prefettura di Matera è stato sottoscritto tra il Prefetto di Matera, il Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata ed il Soprintendente Archeologico Belle Arti e Paesaggio per la Basilicata il Protocollo d’Intesa per l’intervento PNRR sulla Chiesa di San Francesco d’Assisi in Irsina, amministrata dal Ministero dell’Interno – Fondo Edifici di Culto (FEC).

Il Provveditorato indicherà la figura del RUP dell’intervento e in Prefettura sarà costituito un Tavolo tecnico permanente volto all’esame delle procedure istruttorie, consultive e deliberative finalizzate a conseguire il compimento dell’intero processo di attivazione degli interventi, nel rispetto della stringente tempistica imposta dalla fonte di finanziamento.

Oltre ai soggetti firmatari, saranno invitati a partecipare al Tavolo tecnico tutti gli Enti competenti all’espressione di pareri, nulla-osta, concessioni.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)