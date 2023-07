Matera, la Sacra Immagine della Madonna in processione per le antiche vie dei rioni Sassi. Questo il percorso

“Domenica 9 luglio, in occasione della conclusione dell’Ottavario, i solenni festeggiamenti in onore della nostra protettrice, Maria SS. della Bruna, culmineranno con la processione della Sacra effige per le antiche vie dei rioni Sassi“.

Ad annunciarlo l’Associazione Maria S. S. Bruna che aggiunge:

“Questo il percorso:

piazza Duomo;

piazza San Francesco d’Assisi;

via Ridola, via Bruno Buozzi;

piazza San Pietro Caveoso;

via Madonna delle Virtù (Porta Pistola);

via Sant’Antonio Abate, via D’Addozio;

via Piave, via Tommaso Stigliani;

via XX Settembre;

piazza Vittorio Veneto (momento di preghiera area antistante Banco di Napoli);

via del Corso;

via San Francesco d’Assisi;

piazza Sedile, piazza Duomo.

