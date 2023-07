Per l’Athena club Montescaglioso conclusa una stagione intensa e impegnativa. Ecco gli appuntamenti in programma prima della prossima stagione sportiva

Stagione intensa e impegnativa quella appena conclusa dall’Athena club Montescaglioso del presidente Maria Appio i cui ultimi impegni hanno riguardato i bambini del minibasket che, una decina di giorni fa, sono stati protagonisti della XXXI edizione del torneo Internazionale Mini basket in piazza.

La compagine giovanile montese, guidata da coach Domenico Fortunato, con il torneo internazionale di Matera ha concluso una stagione agonistica nella quale i ragazzi del settore giovanile e minibasket hanno avuto modo di giocare e confrontarsi con svariate realtà cestistiche regionali, interregionali e internazionali e vivere nuove e costruttive esperienze sportive e umane e imparare ad accettare serenamente vittorie e sconfitte traendo i giusti insegnamenti.

Adesso l’attività in palestra per i tesserati osserverà qualche mese di pausa per il periodo estivo per riprendere nella prima settimana di settembre con il ritorno agli allenamenti per il settore giovanile e minibasket.

Nel mese di agosto sarà la volta di alcuni tornei all’aperto organizzati da Simone Santarcangelo, Pietro Stani e Davide Oliva della Cestistica come ogni anno presso la villa Belvedere.

Non si ferma, invece, il lavoro dello staff tecnico e societario già all’opera per programmare e organizzare al meglio tutte le attività per la prossima stagione sportiva con l’obiettivo di offrire e garantire a ragazzi e famiglie il giusto e adeguato mix tra competenza, esperienza e professionalità e una seria struttura educativa e organizzativa che possa consentire a tutti i cestististi di tutte le categorie di poter giocare e divertirsi e imparare in un ambiente sereno, ambizioso e lungimirante.

Così Lino Santarcangelo:

“Oltre al Minibasket e il settore giovanile, se ci saranno i numeri ed i ragazzi più grandi daranno la loro disponibilità, si cercherà di costruire una prima squadra senior per dare un seguito ad i ragazzi provenienti dalle giovanili“.a

