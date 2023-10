Tricarico: si è risolta positivamente e tempestivamente la questione legata al servizio di radiologia. Ecco le ultime notizie

Si è risolta positivamente e tempestivamente la questione legata al servizio di radiologia a Tricarico.

Come fa sapere l’Amministrazione:

“Infatti il giorno 5 sia il servizio di radiologia che quello di ecografia si è svolto regolarmente senza arrecare nessun disagio agli utenti precedentemente prenotati.

Si coglie l’occasione per ringraziare quanti si sono prodigati per mantenere il servizio cogliendo l’importanza dello stesso per un vasto territorio.

Continueremo a porre la massima attenzione a tutto ciò che riguarda i servizi e le prestazioni erogati dal presidio ospedaliero di Tricarico, con ferma determinazione e massima collaborazione con tutte le Istituzioni interessate”.a

