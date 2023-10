Montescaglioso: “Quotidianamente dipendenti, fornitori e clienti degli stabilimenti dell’area produttiva affrontano un rischio altissimo”. La richiesta

“’Sicurezza e sviluppo per Montescaglioso‘, queste le parole chiave utilizzate da Antonio De Biase, coordinatore del circolo Italia Viva di Montescaglioso, nel confronto con i cittadini e le imprese dell’area.

Si chiede all’Ente Provincia di Matera e al presidente Marrese di presentare alla Regione Basilicata un progetto alla cui redazione abbiamo contribuito, con i nostri consulenti, provando a ispirare soluzioni possibili.

Poco più di un milione di euro per portare economia e sviluppo in sicurezza.

Ad oggi ciò che esiste è stato fatto dal privato.

Quotidianamente un centinaio tra dipendenti, fornitori e clienti dei 32 lotti degli stabilimenti dell’area produttiva affrontano un rischio altissimo che non è più sostenibile.

E’ assurdo che in tanti anni nessuno si sia occupato efficacemente del problema portando soluzioni concrete per la realizzazione di una complanare, precondizione per far sviluppare in sicurezza l’area, portando magari altra occupazione e sviluppo.

Il sostegno alla ricerca del finanziamento del progetto, oggi definitivo, con i prossimi fondi europei a partire dagli FSC e la conseguente realizzazione della complanare alla ex SS 380 – Zona P.I.P. C.da Tre Confini, Montescaglioso auspichiamo sia trasversale alle forze politiche e sostenuto dal consiglio comunale di Montescaglioso.

Il nostro rappresentante Fabio Di Sabato, di Italia Viva, si interesserà per arrivare alla discussione e, speriamo, all’approvazione all’unanimità”.

Lo dichiara il consigliere regionale Luca Braia, capogruppo Italia Viva – Renew Europe alla conferenza stampa di presentazione del progetto per la realizzazione di una complanare alla ex SS 380- Zona P.I.P. C.da Tre Confini, Montescaglioso.

Antonio Di Biase, coordinatore Comitato Italia Viva di Montescaglioso dichiara:

“Ringraziamo il consigliere regionale Luca Braia di Italia Viva per la vicinanza alla nostra comunità, dimostrata continuamente con atti concreti e azioni efficaci, per lo stimolo continuo con cui affronta le criticità del nostro paese certi che continuerà la battaglia per la realizzazione di questa fondamentale opera per la nostra comunità”.

E’ intervenuto anche Francesco Mancini, Sindaco di Pomarico e vice Presidente della Provincia.a

