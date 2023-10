Basilicata: nonna Antonietta compie 100 anni! Auguri

Nuova centenaria in Regione.

Ecco quanto fa sapere il Sindaco di Marsicovetere, Marco Zipparri:

“È un giorno speciale oggi non solo per Antonietta Castellini che compie 100 anni, ma è un giorno speciale per l’intera comunità di Marsicovetere che rappresento.

Sapere che tra i nostri nonni ci sono ben due ultracentenarie è un bene per il paese.

Un secolo di vita è un secolo di storia.

Da primo cittadino esprimo a nome di tutta la comunità le più sentite felicitazioni a nonna Antonietta e ai suoi familiari per il raggiungimento di questo importante traguardo.

Marsicovetere è casa; è quel luogo di provincia dove vivere bene tra le braccia dei familiari”.

Alla signora Antonietta i nostri migliori auguri di buon compleanno.a

