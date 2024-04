Scoppia la Primavera: su Matera arrivano sole e temperature oltre i 20°! Ecco le previsioni aggiornate

Situazione in netto miglioramento sula Basilicata con ampie schiarite che prevarranno da Giovedì, salvo temporanei ed innocui annuvolamenti sulla Lucania orientale.

Prosieguo settimanale per larghi tratti stabile e ancora piuttosto mite per il periodo, stante la presenza dell’anticiclone.

Quindi che tempo ci aspetta nei prossimi giorni su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Giovedì 4 Aprile, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 22°C, la minima di 9°C.

Venerdì 5 Aprile avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 24°C, la minima di 9°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.