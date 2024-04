Pisticci: “Continuano purtroppo le stragi sul lavoro. È una mattanza che va frenata”. Le richieste

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Casorelli, Filca Cisl Basilicata:

“Infortunio sul lavoro in edilizia.

Un uomo di 53 anni, di Pomarico, dipendente di una ditta specializzata nella rimozione di amianto, è stato trasportato in codice rosso dall’eliambulanza del 118 all’ospedale San Carlo di Potenza.

L’infortunio si è verificato nella mattinata di ieri, attorno alle ore 10, nel rione Matine.

Da un capannone si stava procedendo alla rimozione delle coperture contenenti la fibra killer quando si è verificato l’infortunio, (ennesimo infortunio sul lavoro).

In questo caso il lavoratore è caduto da una altezza di circa 3/4 metri battendo la testa.

Continuano purtroppo le stragi sul lavoro nonostante gli appelli è una mattanza che va frenata non ci stancheremo mai di ripetere che bisogna tenere alta la guardia contro gli infortuni sul lavoro, ci vogliono più controlli da parte degli enti preposti ma soprattutto e tanta formazione preventiva che sappia formare lavoratori ed imprese ad una cultura della sicurezza, ora più che mai serve che tutti gli attori impegnati nel mondo del lavoro istituzioni sindacati enti paritetici RLST etc. siano impegnati su questo tema della sicurezza, ognuno per il ruolo che ha.

Sabato 13 Aprile come FILCA CISL Basilicata saremo a Roma con tutti i delegati e delegate della Sicurezza al pala Tiziano per partecipare ad una grande manifestazione con tutte le categorie della Cisl sul tema spinoso delle morti sul lavoro.

E’ da febbraio che stiamo facendo come sindacato assemblee continue sui posti di lavoro per spiegare l’importanza della sicurezza, perché siamo certi che la vita ha un valore inestimabile e che non può essere cancellata dalla mancata sicurezza sul lavoro”.