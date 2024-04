A Matera grande festa per la Giornata europea del vicinato. Ecco come inviare proposte

La Fondazione Matera Basilicata 2019, con il patrocinio del Comune di Matera, del Comune di Potenza e di Potenza Città Italiana dei Giovani 2024, ha pubblicato sul sito www.matera-basilicata2019.it la Manifestazione d’interesse per la proposta di progetti di comunità da realizzare nella Giornata europea del vicinato (European neighbors’ day) che quest’anno cade venerdì 31 maggio 2024.

La festa è nata in Francia, a Parigi, nel 1999, con l’obiettivo di rafforzare i legami di quartiere, sviluppare un senso di appartenenza e contrastare l’isolamento e l’esclusione.

Dal 2003, la festa è diventata una ricorrenza europea che coinvolge circa 35 paesi, inclusa l’Italia, celebrando le comunità e i vicinati, i rapporti e le relazioni, i valori di solidarietà e vicinanza.

Per la Giornata Europea del Vicinato 2024, la Fondazione Matera-Basilicata 2019 intende promuovere il protagonismo dei cittadini, la partecipazione democratica e la cittadinanza culturale, da sempre al centro della sua mission, attraverso azioni di animazione culturale dal basso.

Mediante l’Avviso pubblico, saranno supportati progetti di comunità da realizzare a Matera e a Potenza per dare vita a una festa diffusa nelle due città, dove le comunità saranno invitate ad animare i quartieri, nell’intera giornata del 31 maggio.

Nello specifico, l’Avviso prevede l’assegnazione di un contributo a progetti di interesse collettivo e altre attività utili a favorire il senso di appartenenza alla comunità di quartiere, dal contenuto aggregativo, culturale, sociale, sportivo ed educativo. Si intende inoltre valorizzare il contributo dei giovani nei processi virtuosi di cittadinanza attiva, sostenendo iniziative presentate da associazioni giovanili o che prevedano il contributo dei giovani nell’ideazione e nella realizzazione delle progettualità.

Alle proposte ritenute idonee, fino ad un massimo di 10 per la città di Matera e 10 per la città di Potenza, sarà riconosciuto un contributo massimo pari ad Euro 1.500 lordi omnicomprensivi per la copertura delle spese relative alla realizzazione del progetto nell’arco temporale della sua organizzazione e produzione.

I progetti di comunità potranno essere presentati compilando la domanda di partecipazione al link riportato all’interno dell’Avviso entro le ore 23:59 del 18 aprile 2024.

La lista dei progetti ammessi verrà pubblicata sul sito della Fondazione www.matera-basilicata2019.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, a partire dal 29 aprile 2024

Le informazioni sui requisiti di partecipazione, i valori che i progetti devono rappresentare, le modalità di invio delle candidature, la procedura di selezione e concessione del contributo sono contenute nell’Avviso (link diretto: https://amministrazionetrasparente.matera-basilicata2019.it/download/progetti-comunita-giornata-europea-vicinato-660c3de3536b5.pdf )