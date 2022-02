Policoro: in questa zona manca la rete fognaria! Ecco gli ultimi aggiornamenti

Ecco gli ultimi aggiornamenti dall’amministrazione del Comune di Policoro sulla Rete fognaria della Zona artigianale, grazie all’incontro avvenuto oggi tra ilSindaco Mascia e l’Amministratore Unico di Acquedotto lucano SpA:

“Massimo impegno per la risoluzione in tempi celeri dei problemi legati alla rete fognaria della Zona Artigianale di Policoro.

Ad affermarlo, l’ing. Alfonso Andretta, l’Amministratore Unico di Acquedotto Lucano SpA, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo tecnico nell’area artigianale policorese, verificando di persona lo stato dell’arte dei lavori sinora eseguiti.

Accompagnato dal sindaco Mascia, dall’Assessore all’Urbanistica, Vincenzo Agresti, e dal consigliere comunale, Domenico Ranù, l’Amministratore Unico di AQL ha incontrato anche alcuni artigiani dell’area, che hanno ribadito la necessità di rendere completa la zona artigianale, a forte vocazione produttiva, che ha subìto negli anni una serie di disservizi, tra cui il mancato allacciamento alla rete idrica per l’acqua potabile e l’assenza della rete fognaria, con la conseguente installazione temporanea di pompe di sollevamento per l’acqua e di fosse Imhoff per la fogna.

La questione era stata sottoposta all’ing. Andretta dall’Amministrazione Comunale di Policoro nel corso dell’ultima Assemblea di AQL tenutasi lo scorso 14 Gennaio”.

