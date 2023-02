Per tutto il mese di Febbraio Montescaglioso ha respirato aria di festa e tradizione! Ecco le foto

Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia per tutto il mese di Febbraio Montescaglioso ha respirato aria di festa e tradizione, come ogni anno.

I riti carnevaleschi sono iniziati con la sfilata delle maschere antropologiche delle realtà lucane inserite nel circuito delle maschere demo antropologiche compreso quella di Montescaglioso, domenica 5 febbraio, per passare poi alle sfilate dei giganti di cartapesta dei carri allegorici domenica 12, domenica 19 e la sera del martedì grasso.

Di rilevante importanza la presenza di Dj Giorgio Prezioso Martedì 21 in piazza Roma durante l’animazione.

Alla sfilata dei carri hanno partecipato 5 squadre di carristi e una giuria eccelsa presieduta dal maestro cartapestaio Eustachio Santochirico.

Il carro vincitore della 64° edizione del carnevale montese è quello intitolato “l’amore oltre l’apparenza” del gruppo monte in progress e Ass. le mani di carta.

Racconta Eustachio Santochirico che insieme al vicesindaco Rocco Oliva, al consigliere Gianna Racamato, l’architetto Maurizio Barbato proveniente da Nola (anche lui esperto nella lavorazione della cartapesta) e la dottoressa Beatrice Volpe, giornalista e capo della delegazione Fai di Matera ha partecipato all’evento:

“È stato un privilegio per tutti noi far parte della giuria che ha valutato i bellissimi carri.

È stato fatto un lavoro meticoloso anche perché la manifestazione è stata organizzata egregiamente ed è stata dimostrata una grande crescita da parte dei ragazzi e della comunità.

Belli tutti i carri, anche quello classificatosi quinto.

Ogni gruppo si è distinto per qualcosa.

In futuro la speranza di tutti è che la direzione di tutti i gruppi sia questa e che la cartapesta possa diventare un valore aggiunto a questa comunità“.

Il carnevale montese si rinnova e si conferma come uno dei più importanti della regione e delle zone limitrofe.

Grande valore va riconosciuto all’amministrazione comunale e alla Pro Loco e al comitato Carnevale montese che lavorando in sinergia ha reso possibile questo grande evento culturale.

Ecco il commento degli organizzatori:

“A distanza di più giorni dalla fine della 64esima edizione del Carnevale Montese, è possibile fare un’analisi a freddo di quanto avvenuto nella nostra Città negli ultimi mesi, ovvero dall’inizio degli allestimenti dei carri allegorici.

Organizzare il Carnevale, come oramai è sotto gli occhi di tutti, non è cosa semplice e numerosissimi sono gli attori principali che concorrono a rendere il nostro un appuntamento da non perdere.

Anzitutto è doveroso ringraziare tutti i ragazzi che si sono cimentati nella realizzazione dei carri, i vari gruppi che, nei mesi più freddi, hanno sempre lavorato alacremente e senza sosta.

A loro, si aggiunge il grande lavoro posto in essere dal Vice Sindaco Rocco Oliva, coadiuvato dalla Consigliera Francesca Mazzoccoli, dalla Pro Loco, da altri Amministratori e dalla Responsabile della Sicurezza Sonia Pistoia.

Un ulteriore motivo di orgoglio per Montescaglioso, la composizione della giuria:

il maestro cartapestaio Uccio Santochirico,

l’architetto ed esperto della cartapesta Maurizio Barbato,

la giornalista e Capo Delegazione Fai di Matera Beatrice Volpe,

il già citato Vice Sindaco e la Consigliera Gianna Racamato.

Il Carnevale ha rappresentato una grande festa di unione, condivisione, spensieratezza e la presenza di migliaia e migliaia di persone ne è stata la conferma.

In conclusione, due ringraziamenti particolari: ai cittadini per aver partecipato attivamente alle varie iniziative ed all’Arma dei Carabinieri e Polizia Locale, in collaborazione con le Associazioni di Protezione Civile Anpas, Croce Amica e Associazione Nazionale Polizia di Stato, per aver garantito una delle edizioni più sicure di sempre.

Ma vogliamo ancora ringraziare tutti coloro che ci hanno supportato, che si sono uniti al gruppo Pro Loco per aiutarci a realizzare questi ultimi eventi, le Pro Loco presenti al raduno:

Pro Loco Teana APS,

Pro Loco Tricarico,

Carnevale di Satriano,

Pro Loco Lavello “F.Ricciuti”,

Pro Loco Cirigliano.

Vogliamo ringraziare la città di Teana (PZ) per l’ospitalità ricambiata, Castelnuovo al Volturno (IS) per averci ospitati con la maschera dei Cucibocca nella loro manifestazione Il Rito dell’Uomo Cervo.

Ringraziamo l’Istituto Comprensivo “Palazzo – Salinari” di Montescaglioso e l’ Istituto Comprensivo Pascoli Matera per averci dato modo di fare conoscere le maschere del Carnevalone ai più piccoli.

Grazie all’amministrazione comunale che con un nostro consigliere hanno portato le eccellenze di Montescaglioso, oltre alle Maschere antropologiche della tradizione per volere dell”APT Basilicata in vetrina alla BIT di Milano.

Grazie non per ultimi a tutti i volontari Soci e Non che credono in questo nuovo gruppo e ci hanno aiutato a fare sì che questi eventi si siano potuti fare, perché essere Pro Loco vuol dire fare squadra e aver la forza di raggiungere gli obbiettivi.

GRAZIE A TUTTI!”.

Ecco alcune foto dei bellissimi carri del Carnevale montese.

