Nel materano problemi sulla Basentana: ecco la riunione in Prefettura

Nella giornata di Lunedì 19 Giugno si è tenuta una riunione presieduta dal Prefetto di Matera per l’esame delle problematiche che insistono sulla Basentana nel tratto viario dallo svincolo di Pisticci Scalo ( Km 78+500), allo svincolo di Bernalda (Km 92+200), relative all’accesso alle strade interpoderali da parte di cittadini e titolari di aziende agricole che devono percorrere 13,7 Km, per l’impossibilità di procedere all’inversione di marcia.

Alla riunione ha partecipato:

il Sindaco di Pisticci, Domenico Albano,

l’assessore comunale alla mobilità Rocco Negro,

i dirigenti ANAS Ing Antonio Lippolis, Ing Lorenzo Siciliano e il tecnico progettista Ing Attilio Marra e i suoi collaboratori.

L’ANAS ha presentato un primo progetto di fattibilità che prevede la possibile realizzazione di sovrappassi e relative complanari di ricucitura con la viabilità secondaria.

L’intervento dovrebbe essere realizzato contestualmente ai lavori per la predisposizione delle barriere spartitraffico sul tratto viario della Basentana sopraindicato, tenendo conto delle criticità derivanti dalla presenza della ferrovia e dalla necessità di assicurare le condizioni di sicurezza alla viabilità.

L’Anas ha assicurato che, insieme al Sindaco di Pisticci, nelle prossime settimane incontrerà i cittadini e i titolari delle imprese agricole interessate alla problematica per una condivisione dell’ipotesi progettuale, anche in considerazione del fatto che per realizzare l’intervento sarà necessaria la collaborazione dei proprietari dei fondi confinanti con la Basentana.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)