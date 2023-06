Da Matera una piccola preziosa donazione per le popolazioni dell’Emilia Romagna. Ecco i dettagli

Una piccola ma preziosa donazione liberale arriva alle popolazioni dell’Emilia Romagna, duramente colpite dal disastroso alluvione del 16/17 Maggio scorso, dagli ex lavoratori esposti all’amianto della Val Basento in Basilicata.

Ha detto Mario Murgia, presidente di AIEA-VBA, l’Associazione Italiana Esposti Amianto della Val Basento, con sede a Matera:

“Abbiamo raccolto fra i nostri iscritti la somma di 5.000 euro, che abbiamo inviato con un bonifico alla Protezione Civile della regione Emilia Romagna, e di questo abbiamo informato il Presidente della Regione Stefano Bonaccini”.

Questo generoso gesto di solidarietà arriva da una regione come la Basilicata che è al 15° posto in Italia per PIL pro capite, al 17° posto per tasso di occupazione e che ha perso 77.000 abitanti negli ultimi decenni, con una popolazione attuale di 533.000 abitanti.

L’AIEA-VBA è costituita da ex lavoratori che hanno subito l’esposizione alle micidiali polveri di amianto nelle fabbriche chimiche della zona industriale di Pisticci e dai familiari delle tante vittime delle gravissime patologie scatenate da questo killer invisibile e dalle altre sostanze tossiche presenti negli impianti industriali quali i mesoteliomi, carcinomi polmonari, carcinomi all’apparato gastroenterico e urogenitale, asbestosi, morbo di Hodgkin e quant’altro.

Innumerevoli le battaglie fatte per il riconoscimento di queste patologie e delle tante morti causate dall’amianto e dai veleni presenti nelle attività industriali, che hanno devastato l’ambiente, tanto che l’area Val Basento è riconosciuta tra i 46 siti di interesse nazionale da bonificare.

Sono 650 i casi esaminati da AIEAVBA, di questi 260 sono i morti causati dall’amianto e altri veleni, e 160 sono i casi di cui si è ottenuto il riconoscimento della causa di morte o invalidità permanente, ottenendo i benefici previdenziali previsti dalla legge, per via giudiziaria o amministrativa.

Ha aggiunto Mario Murgia:

“I nostri associati spinti da un forte sentimento di solidarietà, partecipano con responsabilità alla tragedia che ha colpito tutta la popolazione dell’Emilia Romagna e ammirano l’immenso impegno e sacrificio con cui hanno affrontato questa gravissima emergenza.

Ci auguriamo che anche il nostro piccolo contributo possa essere utilizzato al meglio per sostenere i lavori necessari e le persone colpite da tale immane disastro”.

L’AIEA-VBA è da sempre in prima fila a sostegno di situazioni difficili e delle persone colpite da calamità, come ha fatto con la donazione di mille euro per l’associazione “Terre di Amatrice”, impegnata a costruire casette per le famiglie colpite dal tragico terremoto del 24 Agosto 2016.a

