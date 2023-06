Matera sud e Matera nord: partiti i cantieri su queste strade urbane! Ecco tutti i lavori previsti

Sono partiti i cantieri, per la riqualificazione delle strade urbane nella zona di Matera sud e Agna Le Piane, dove a fine giugno inizieranno i lavori su asfalto e marciapiedi (via Farina e via Frangione).

Lo rende noto il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, che in totale ha voluto investire poco più di un milione di euro, per interventi su tutta la città.

Infatti, la prossima settimana saranno avviati anche i cantieri di Matera nord, nei borghi e su alcune strade rurali.

Per i cantieri di Matera sud sarà data priorità alle situazioni viarie più vetuste, dove è urgente l’intervento per la salvaguardia dell’incolumità dei pedoni e la sicurezza delle auto.

In particolare:

si ripristineranno i cordoli stradali con il rifacimento di marciapiedi esistenti,

bonifiche stradali per i luoghi dove si creano pericolosi avvallamenti;

rifacimento e/o rappezzi della pavimentazione stradale, previa fresatura del tappeto di usura.

Attenzione garantita anche all’abbattimento delle barriere architettoniche, mediante la realizzazione di rampe per persone con diversa abilità.

Per l’esecuzione delle opere, l’Amministrazione comunale investirà 500mila euro e saranno interessate:

via Fosse Ardeatine,

via Cefalonia,

via Marzabotto,

con la riqualificazione del manto stradale.

In via Conte,

via Farina,

via dello Scorpione,

saranno rifatti i marciapiedi, con ripristino del manto stradale mediante rappezzi e ripristino della segnaletica stradale.

A Matera nord, con un investimento di altri 500mila euro, è previsto il rifacimento del manto stradale su via Collodi e vico II Nazionale, il rifacimento dei marciapiedi in via dei Messapi, con alcuni ripristini di asfalto; e poi la realizzazione del nuovo manto stradale sull’area da adibire a parcheggio in via Don Luigi Sturzo.

Domani (21 Giugno) partiranno i lavori di ripristino della viabilità rurale, che a Matera ha un’estensione di circa 360 chilometri, con tante criticità dovute al continuo passaggio di mezzi agricoli e alle condizioni meteo avverse.

L’Amministrazione ha stanziato una somma iniziale di 200mila euro, per intervenire sulle criticità più serie come:

l’ex strada consorziale di Cozzo Carlone;

la strada comunale Matera–Madonna di Picciano (secondo tratto),

la viabilità comunale in località Timmari.

Ha commentato Bennardi:

“È solo l’inizio di un lavoro che si preannuncia lungo ed economicamente oneroso perché gli uffici hanno stimato che per riqualificare completamente la rete viaria di Matera servirebbero milioni.

Risorse al momento non disponibili, che servirebbero anche per colmare anni di mancata manutenzione.

Abbiamo dato priorità alle situazioni davvero più critiche.

Per il futuro, oltre a proseguire nella riqualificazione di strade e marciapiedi, la sfida sarà soprattutto quella di garantire una manutenzione strutturata, con cadenza almeno biennale sulle arterie già ammodernate”.

Ecco le foto degli ultimi cantieri iniziati.

