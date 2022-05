Matera: tornano le domeniche senz’auto! Ecco date e orari

Tornano le domeniche senza auto a Matera con l’iniziativa dell’amministrazione comunale, denominata “CamminiAMO la Città – Domenica a piedi”, si parte già da domenica 15 maggio fino al 30 ottobre 2022 (nell’orario dalle 9:00 alle 13:00).

Dopo la prima sperimentazione avvenuta a marzo, l’amministrazione rinnova l’invito a vivere e raggiungere il centro storico a piedi, in bicicletta o con i mezzo pubblici, almeno durante le domeniche mattine, si parte dal 15 maggio in concomitanza con l’evento Bicincittà fino alla fine di ottobre.

Le vie interessate alla sospensione temporanea della circolazione sono:

Via Lucana, tratto compreso tra Via XX Settembre e Via Gramsci;

Via XX Settembre, tratto compreso tra Via Amendola e Via Roma/P.zza Vittorio Veneto;

Via Roma, tratto compreso tra Via Lucana e Via XX Settembre/Piazza Vittorio Veneto;

Via Spine Bianche, tratto compreso tra Via De Viti De Marco e Via Lucana;

Via De Sariis.

Potranno comunque accedere in queste vie, come indicato nella ordinanza dirigenziale:

i disabili (titolari di contrassegno per parcheggio disabili ex art. 381 del D.P.R. n. 495/92);

i Taxi;

gli NCC (Noleggio con conducente);

gli autobus del trasporto pubblico urbano;

le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso;

i veicoli degli ospiti di alberghi/hotel od altre attività ricettive interne all’area interdetta.

Dovranno essere muniti di copia della prenotazione o della ricevuta alberghiera (da esibire in caso di controllo), limitatamente al percorso più breve di andata e ritorno tra l’attività ricettiva e i confini dell’area interessata dalle limitazioni al transito, esclusivamente per raggiungere i posti auto in rimessa privata o area privata, detenuti a tale scopo:

i veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti per conto del Comune di Matera;

i veicoli dei soggetti incaricati dal Comune per l’organizzazione di iniziative programmate e debitamente autorizzate da documentare mediante esibizione del titolo autorizzatorio;

i veicoli dei titolari di un posto auto in rimessa privata o area privata adibita a tale scopo, ricadenti all’interno dell’area interdetta, limitatamente al percorso più breve di andata e ritorno per raggiungere tale posto auto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)