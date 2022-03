Matera: al via la sperimentazione delle domeniche senz’auto! Ecco tutto quello che c’è da sapere

Al via la sperimentazione a Matera di alcune domeniche senza auto in alcune zone del centro storico:

la prima domenica “a piedi” è prevista per il 27 marzo 2022 dalle ore 9:00 alle ore 13:00, anche in concomitanza delle giornate FAI;

la successiva sarà il 3 aprile in occasione della 37^ edizione a Matera del Vivicittà.

È quanto emerge dalla conferenza stampa tenutasi questa mattina alla presenza:

del Sindaco Bennardi;

dell’Assessore alla Mobilità Ferrara;

dell’Assessore all’ambiente Digilio;

del Comandante della Polizia Locale P. Milillo;

della Protezione Civile;

delle associazioni di volontariato della Protezione Civile.

Si tratta appunto di una sperimentazione, un modo graduale per poter vivere la città, la sua bellezza ma la stessa mobilità in un modo più sostenibile, a piedi, correndo o in bicicletta.

Le altre domeniche saranno comunicate successivamente, in risposta alla partecipazione, all’interesse e coinvolgimento dei cittadini: l’idea è quella di iniziare con una programmazione di una domenica al mese nel breve periodo e di due domeniche al mese nel medio periodo, ma l’obiettivo è quello di arrivare a tutte le domeniche senza auto, in modo graduale e sempre gradualmente aumentando le strade e le zone del centro interessate a questa semi pedonalizzazione.

Semi-pedonalizzazione perché comunque ci saranno alcune categorie di utenti che saranno autorizzati a circolare: trasporto pubblico e disabili.

Ci sarà una presenza più consistente della polizia locale che controllerà e presidierà i punti di snodo dove ci sarà la deviazione del traffico, con il sostegno e aiuto dei volontari della Protezione Civile.

Sarà rinforzato il trasporto pubblico urbano, sempre in modo graduale: non è escluso che nei giorni di Pasqua, ci siano dei servizi aggiuntivi con le FAL.

La sospensione temporanea della circolazione, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 riguarda:

via Lucana, tratto compreso tra via XX Settembre e via Gramsci;

via XX Settembre, tratto compreso tra via Amendola e P.zza Vittorio Veneto;

via Roma Sud;

via De Sariis;

via Spine Bianche, tratto compreso tra via De Viti De Marco e via Lucana;

L’ordinanza prevede anche l’estensione dell’orario di attivazione della ZTL Stigliani, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Questa sperimentazione va verso la direzione del PUMS adottato dall’Amministrazione.

Di seguito la locandina dell’iniziativa e le mappe delle aree chiuse al traffico auto.

