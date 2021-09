Matera: ruba un cellulare lasciato in auto a caricare! Intervenuti i Carabinieri

Nella mattinata dell’11 settembre 2021, i Carabinieri della Compagnia di Matera, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno arrestato un 57enne originario di Bari per furto aggravato.

In particolare, il soggetto in questione, approfittando della mancata chiusura di un’autovettura in sosta nei pressi dell’ospedale, si è introdotto all’interno del veicolo per impossessarsi di un telefono cellulare che era stato lasciato in carica.

L’azione delittuosa però non è passata inosservata, infatti, alcuni passanti, resisi conto di quanto stava accadendo, hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri fornendo una descrizione accurata del malfattore.

Sul posto sono confluiti immediatamente i militari della Stazione Carabinieri e della Sezione Radiomobile di Matera i quali, all’esito di tempestive ricerche, hanno rintracciato e bloccato il soggetto in questione.

L’uomo, sottoposto a perquisizione, è stato trovato ancora in possesso della refurtiva nascosta in uno zaino che portava al seguito.

L’autore del furto è stato dichiarato in stato d’arresto e il telefono cellulare restituito – perfettamente integro – alla proprietaria del veicolo.

Degno d’apprezzamento è stato il fondamentale contributo offerto dai cittadini che hanno notato l’attività sospetta dell’uomo e hanno immediatamente contattato i carabinieri.

Questo risultato segue quelli già registrati nei mesi scorsi, dall'inizio dell'anno in corso, infatti, sono già state individuate e denunciate all'autorità giudiziaria 17 persone accusate di furti perpetrati in questo capoluogo di provincia.

