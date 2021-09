Matera: in provincia 700.000 euro per un campo sportivo da sogno con attrezzi di ultima generazione! I dettagli

Il sindaco di Tricarico, Dott. Vincenzo Carbone, insieme all’Amministrazione Comunale mette a segno un altro grande colpo.

Ecco cosa fa sapere ai suoi concittadini:

“Siamo rientrati in un nuovo contributo derivante dalla partecipazione al bando ‘sport e periferie’ per eseguire lavori al Campo sportivo ‘Paolo Carbone’.

L’importo finanziato è di euro 700.000,00.

Anche questa volta, il Comune di Tricarico (MT) riesce ad ottenere un contributo importantissimo per dare nuovi servizi alla comunità e, lo fa rientrando tra i Comuni più virtuosi grazie alla presentazione di un altro progetto esecutivo.

Avremo finalmente un polo sportivo di eccellenza, capace di garantire servizi all’avanguardia e offrire ai tricaricesi spazi e luoghi adeguati per svolgere attività sportive in sicurezza e con attrezzature di ultima generazione.

Nelle piccole comunità come la nostra, è indispensabile mettere a disposizione dei cittadini strutture che incentivino la pratica di attività sportive.

Inoltre, lo sport è da sempre il collante migliore per garantire la crescita sana del tessuto sociale tricaricese; esso rappresenta un punto di incontro tra varie generazioni, che insieme collaborano per raggiungere obiettivi comuni.

Anche i tricaricesi devono poter usufruire di strutture sportive efficienti.

Per questo, l’Amministrazione comunale continuerà a lavorare per permettere ai giovani di uscire dalla piaga sociale che attanaglia i piccoli comuni a causa della mancanza di luoghi adatti alle attività ludiche/sportive.

Oltre a rimarcare l’importanza e il valore che l’Amministrazione comunale riconosce allo sport, l’impiantistica servirà, anche in termini economici, come attrattore di società rinomate per preparare la loro stagione sportiva in un luogo accogliente sia dal punto di vista umano che climatico.

Il Gruppo Radici e Futuro, ancora una volta come da impegni assunti nei confronti della comunità tricaricese, dimostra lungimiranza per progettare una Tricarico funzionale proiettata verso una visione europea”.

