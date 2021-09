Matera: in questa scuola danza e mimica per fare amicizia! Ecco il bel progetto

Al via oggi il Progetto Accoglienza per le classi terze della scuola secondaria di primo grado, per l’istituto Nicola Festa a Matera.

Nel pomeriggio si è svolto, in collaborazione con l’Associazione Arterìa, il Laboratorio esperienziale “Un corpo tra i corpi”.

Attraverso le attività di danza, mimica, espressione corporea e gestualità, i ragazzi imparano le tecniche adattive in contesti relazionali, al fine di passare dall’essere in un gruppo ad essere gruppo.

Il linguaggio del corpo rafforza e consolida la relazione e genera un sistema virtuoso e circolare di cura e prossimità.

