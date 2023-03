Matera: per questo Comune della provincia incontri istituzionali di rilievo con le ambasciate di Sud Africa e Corea del Sud. Le foto

A margine dell’incontro svoltosi a Roma nell’ambito del progetto “Tu che lavoro fai?” della giornalista Mary Padula che ha visto una delegazione lucana prendere parte a diversi incontri istituzionali di rilievo con le ambasciate di Sud Africa e Corea del Sud a cui ha preso parte anche il Comune di Tursi con il consigliere comunale Salerno, delegato dal Sindaco Cosma, giungono le prime reazioni anche in virtù dell’ampio risalto mediatico che l’iniziativa ha avuto.

Il Sindaco Cosma dichiara:

“Questi momenti di scambio e interazione tra la nostra civiltà e quella di altri stati mondiali rappresentano un’importante occasione di crescita e scambio per la nostra comunità.

Dopo i contatti con il Sud Africa, questi importanti colloqui con la Corea del Sud incentrati prevalentemente sullo sviluppo di un turismo asiatico che già vede protagoniste le grandi città e aree della nostra nazione, può essere un viatico importante per la valorizzazione e l’esportazione delle nostre bellezze ben oltre i confini nazionali ed europei.

Ringrazio la giornalista Mary Padula per aver ideato questo importante progetto che proseguirà nei prossimi mesi e il consigliere Salerno per aver rappresentato il Comune di Tursi al meglio all’interno della delegazione metapontina che ha svolto questi importanti incontri a Roma”.

La soddisfazione del consigliere Salerno:

“Non capita certo tutti i giorni di poter interfacciarsi con rappresentanti di importanti stati mondiali per discutere delle varie prospettive dei nostri territori.

Sicuramente il lavoro intrapreso con i rappresentati del Sud Africa e della Corea del Sud rappresenta un passo importante per il metapontino e per Tursi che mi sono onorato di rappresentare per delega del Sindaco Cosma che ringrazio per la fiducia accordatami.

Con il supporto dell’onorevole Arnaldo Lomuti, membro della III Commissione affari esteri e comunitari, sono convinto che i risultati concreti e sperati arriveranno.

Continuiamo a lavorare affinché, anche grazie al progetto ideato dalla nostra Mary Padula, tursitana d’origine, possa dare dei risvolti positivi in ambito di promozione territoriale, sviluppo economico e turistico oltre che di valorizzazione di tutte le nostre eccellenze presenti sul territorio”.

