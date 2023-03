Matera su Rai 1: Leonardi, partendo da piazza San Pietro Caveoso, condurrà il pubblico alla scoperta dei nostri palazzi, chiese e dimore! Ecco quando

Arriva a Matera, lo storico programma di Rai 1 “Paesi che vai… luoghi, detti, comuni…” ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi, patrocinato dal MiC (ministero della Cultura), che va in onda ogni domenica mattina dalle 9.40 alle 10.30.

Leonardi, partendo da piazza San Pietro Caveoso, condurrà il suo pubblico alla scoperta di palazzi, chiese e dimore caratteristiche della città.

Lo farà ripercorrendo le tappe della magnificenza di questa terra.

Con il consueto linguaggio fiabesco, che da sempre contraddistingue il noto programma di Rai 1, e quella capacità di far rivivere il passato nel racconto televisivo, Leonardi –insignito per questi motivi di importanti riconoscimenti quali la Medaglia d’Oro della Società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo– immergerà il proprio racconto nei luoghi dichiarati dall’Unesco Patrimonio mondiale dell’umanità e negli edifici che hanno segnato la storia della città.

Partendo da Palazzo Malvinni Malvezzi, dove il Duca Giulio Malvinni Malvezzi accoglierà il conduttore, il racconto proseguirà nella Basilica Cattedrale di Maria Santissima della Bruna e Sant’Eustachio.

Le telecamere si sposteranno anche nel cuore dei Sassi, nel Vicinato a Pozzo e nella Casa Grotta di Vico Solitario, per entrare, poi, nel Palombaro lungo e nelle chiese rupestri di Santa Maria De Idris e San Giovanni in Monterrone.

Quindi si andrà alla scoperta di alcune location che hanno attratto grandi registi e attori amatissimi.

Infine Paesi che vai si immergerà nelle bellezze del Parco nazionale del Pollino.

Così l’assessore al Cinema, Tiziana D’Oppido:

“Ringraziamo la produzione di Paesi che vai, per la realizzazione della puntata che metterà ulteriormente in risalto le peculiarità di Matera.

Con la Rai stiamo portando avanti diversi progetti che permetteranno alla nostra città di entrare con sempre più frequenza, nelle case degli italiani.

Partiranno, infatti, lunedì le riprese della terza stagione di ‘Imma Tataranni- Sostituto Procuratore’, e a breve quelle de: ‘La Luce nella masseria’, del regista Saverio D’Ercole.

Presto altre interessanti novità”.

