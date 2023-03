Stellantis: a Melfi 4 nuovi modelli elettrici previsti a partire dal 2024. Ecco le ultime notizie

Le nuove piattaforme elettriche previste dal piano Stellantis Dare Forward 2030 sono quattro: Stla Small, Medium, Large e Frame.

L’azienda ha finora annunciato a Melfi la piattaforma Medium per 4 nuovi modelli elettrici multimarca, previsti a partire dal 2024.

A Cassino, indicato come stabilimento leder per i suv Premium, ci sarà invece la piattaforma Large per i modelli Premium.

E’ poi prevista una piattaforma dedicata alle Maserati che sarà a Mirafiori, dove si producono oggi, oltre alla Nuova 500 elettrica, le Maserati berline Quattroporte e Ghibli, il Levante e partiranno quest’anno i due modelli del Tridente Gran Turismo e Gran Cabrio.

Oggi a Melfi si fanno le Jeep Renegade la Compass e la Fiat 500X, a Cassino le Alfa Stelvio e Giulia e il Maserati Grecale.

A Pomigliano si fanno Tonale e Panda, a Modena la Maserati Mc20.a

