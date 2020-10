Matera, Luigi Di Maio: “farla conoscere a tutto il mondo portando qui i grandi della Terra, dei Paesi più importanti al mondo”

Come anticipato, a causa dell’aumento dei contagi da Coronavirus a Matera, il comizio in Piazza Vittorio Veneto che avrebbe dovuto ospitare nuovamente il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, è stato annullato.

Nonostante questo, Di Maio ha raggiunto ugualmente la nostra Città.

Nel pomeriggio infatti si è svolto, nella sala Mandela del Comune di Matera, il tavolo di confronto tra il neo Sindaco, Domenico Bennardi, con i rappresentanti del Governo Italiano.

Presenti, oltre al Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, Mirella Liuzzi, il Viceministro dell’Interno, Vito Crimi, il Sottosegretario al Ministero dell’Interno Carlo Sibilia, il Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.

In collegamento Skype anche il Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, il viceministro della sanità Pierpaolo Sileri, il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano, il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Laura Agea.

Di Maio, ha dichiarato:

“Con il sindaco Bennardi ci siamo detti in questi mesi che vogliamo far conoscere sempre di più Matera in tutto il mondo.

Quale migliore occasione del G20 Esteri portando qui 30 delegazioni dai Paesi più importanti del mondo.

Ci stiamo lavorando in queste ore.

L’obiettivo è fare in modo che a Giugno del 2021 il G20 dei numeri 2 della Terra, dei Mininistri degli Esteri dei Paesi più importanti del Mondo, si possa svolgere qui.

Cercheremo di lavorare anche all’obiettivo di rendere Matera il più possibile dotata di strutture che possano consentire negli anni nuove conferenze e nuovi importanti eventi.

Adesso bisogna lavorare sul territorio, realizzare quello che abbiamo promesso”.

In merito all’emergenza Covid, ha invece dichiarato;

“Sono ore particolari per l’Italia.

La curva dei contagi sta salendo.

Ho condiviso pienamente l’intenzione del sindaco di non svolgere l’evento di piazza perchè siamo in un momento particolare.

Io chiedo ai cittadini responsabilità, soprattutto ai più giovani.

Il lavoro che stiamo facendo è sul vaccino.

La normalità potrà iniziare a tornare quando cominceremo le vaccinazioni.

Abbiamo fatto un accordo importantissimo a livello europeo, continentale, insieme a Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Olanda.

Ci sono diverse centinaia di milioni di dosi per questo accordo.

Le prime dosi saranno pronte entro la fine dell’anno e serviranno principalmente per gli operatori sanitari, per le forze dell’ordine-

Come ha detto il Ministro Speranza contiamo di andare a regime entro la metà del 2021″.

