A Matera potrebbero riunirsi delegazioni dai paesi più importanti del mondo: “città stupenda. Di Maio ha proposto di farla diventare sede del G20 Esteri”

Potrebbe tenersi proprio a Matera il G20 dei Ministri degli Esteri del 2021.

30 delegazioni provenienti dai Paesi più importanti del pianeta, a Giugno, potrebbero riunirsi nella Città dei Sassi, per confrontarsi sugli obiettivi comuni da raggiungere nel 2021.

E’ quanto trapela dalle dichiarazioni della deputata del Movimento 5 Stelle, Laura Castelli:

“Sono appena partita da Roma per raggiungere Matera, dove da pochi giorni è diventato Sindaco Domenico Bennardi che oggi incontreremo insieme a Luigi Di Maio e altri colleghi.

Amo occuparmi del sostegno ai Comuni, perché sono il primo punto di contatto con i cittadini.

Da quando siamo al Governo abbiamo invertito la rotta dei tagli selvaggi subiti negli ultimi 10 anni stanziando risorse certe, programmate su più anni, e velocemente spendibili dalle amministrazioni.

Durante il Covid il lavoro con i Comuni è stato intenso e abbiamo messo a punto il sistema di monitoraggio per la gestione delle mancate entrate garantendo come Stato i servizi essenziali.

In più continua la nostra sfida per far alzare i livelli delle prestazioni dei servizi anno dopo anno.

Lo scorso anno ci siamo concentrati sugli asili nido, affinché nessun comune ricevesse zero risorse a questa voce come accaduto in precedenza in alcuni comuni del sud.

Era una vergogna su cui siamo intervenuti!

Quest’anno ci stiamo focalizzando sull’innalzamento dei livelli delle prestazioni dei servizi sociali.

Matera è una città stupenda e anche per questo oggi, come Ministro degli Esteri, Luigi ha proposto di farla diventare sede del G20 Esteri del 2021 che ha presidenza italiana.

Una grande opportunità che vale la pena perseguire”.

