Matera: l’attrice Isabella Ferrari tra i nostri bellissimi Sassi! L’avete vista?

Continuano le visite nella bellissima Matera.

La nostra città, che si conferma meta sempre più gettonata dai turisti, negli ultimi mesi ha accolto diverse personalità di spicco come Gianni Morandi, Pamela Prati, Ivan Cordoba, Lorella Cuccarini, Simona Ventura e Alberto Angela e DJ Linus.

Questa volta, a scoprire la magia e la bellezza dei nostri Sassi, è l’attrice Isabella Ferrari.

Chi non la conosce o non l’ha vista almeno una volta in TV.

Isabella Ferrari, pseudonimo di Isabella Fogliazza (Ponte dell’Olio, 31 marzo 1964), ha un’importante carriera alle sue spalle.

Nel 1995 ha vinto la Coppa Volpi per la miglior attrice non protagonista alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia per “Romanzo di un giovane povero” e nel 2008 il Premio Pasinetti per “Un giorno perfetto”.

Al Festival internazionale del film di Roma 2012 vince il Marc’Aurelio d’Argento per la miglior attrice grazie al film “E la chiamano estate”.

Affascinata dal luogo incantevole, non ha resistito alla tentazione di scattarsi un selfie, con tanto di dedica:

“Sopra le nuvole, l’infinito”.

