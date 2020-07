“Matera… bella come ti ho vista… non potevo immaginarti”.

È così che la nota showgirl Pamela Prati ha descritto la nostra bellissima città.

Ha poi continuato:

“Esistono luoghi che respiri e senti tuoi.

Matera è uno di questi.

Quando vengo al Sud Italia mi sento sempre a casa.

È un sogno!”.

In giro per l’Italia per le sue vacanze, la seguitissima Pamela ha pensato di fare un salto tra i nostri suggestivi Sassi.

L’avete vista?

Ecco due foto.

