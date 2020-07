Ripartire da Matera per il futuro dell’intera Basilicata: questa la proposta

Così il consigliere regionale Braia, capogruppo di Italia viva, alla presentazione del dossier “Il Futuro della Basilicata. Il turismo culturale dopo il Covid-19”:

“Dopo Matera 2019, la città dei Sassi e la Basilicata necessitano di un nuovo obiettivo da raggiungere, in nome del quale lavorare tutti insieme.

Bisogna ricostruire, a partire dal turismo, un nuovo ‘Dossier Matera-Basilicata 2030’ che deve avere protagonista la comunità lucana tutta.

Che sia pensato dalle lucane e dai lucani, tra intellettuali, studiosi ed esperti di settore e realizzato da artisti, creativi, associazioni e dalle migliaia di operatori, conoscitori e rappresentanti di una identità di Basilicata tenuta comunque ai margini in questi anni in cui ad emergere é stato solo il ‘Brand Matera 2019’.

Sono, infatti, in tanti ad essere stati, spesso, non protagonisti, ma diventati, comunque, noti al mondo e con un incredibile potenziale ancora da esprimere fatto di bellezze da mostrare, territoriali, ambientali, umane e culturali, da far vivere e da raccontare.

Siamo a 14 mesi di ‘nulla’, nei quali si è però riusciti a spendere e distribuire senza razionalità 53 milioni di euro per assistere il turismo nell’emergenza post Covid -19, senza dare neanche un euro in più ad Apt per preparare e realizzare una strategia di rilancio oppure una campagna promozionale e di comunicazione.

Operazione che, nel post emergenza, tutte le Regioni d’Italia stanno attuando.

È un paradosso inaccettabile e un errore enorme che stiamo già pagando.

Non bastano certo le puntate di ‘Linea Verde’ che si realizzeranno nelle prossime settimane e mesi.

Il presidente Bardi esca dal silenzio e dica con chiarezza quale strategia di promozione della Basilicata turistica metterà in campo e se Matera, nelle sue idee, rimarrà la locomotiva assoluta.

Oppure pensa di confondere Matera con tutto il resto, mentre da fuori regione e dall’estero ci guardano increduli, pensando ad una perla, finita su tutti i magazine e siti internazionali nel 2019, che oggi rischia di ripiombare nell’oblio.

A rischio centinaia di milioni di euro di investimento pubblico e privato insieme con i sogni di una comunità ben più ampia di quella materana che ha beneficiato di quasi 2 milioni di presenze nel 2019, di cui quasi la metà nella sola Matera città e dei riflettori puntati sulla nostra regione.

Matera, dal canto suo, deve farsi leggere dal visitatore in maniera più ampia, non si può conoscere Matera e l’identità materana se non si raccontano e visitano le periferie e i borghi, se non si conoscono La Martella, Picciano, Venusio, se non si visitano anche la diga di San Giuliano, Timmari, il Parco delle cave o il Parco della Murgia, se non si gode della bellezza delle campagne e non si gustano i sapori unici della terra.

Il dossier presentato è un apprezzabile lavoro congiunto dei sindacati che, sostituendosi alla inerzia della Regione, provano a tracciare percorsi da intraprendere, dopo un confronto con gli operatori culturali e turistici della città e del territorio, una provocazione da cogliere, da integrare e implementare.

Continuerò a denunciare la mancanza di idee e strategia per la Basilicata di questo Governo regionale che, dal suo insediamento, non dialoga con i sindaci, con le associazioni datoriali e le forze sindacali, con il volontariato e con le forze vive della nostra regione su tutto e, in particolare, su questioni che non sono di destra di sinistra, ma sono e devono essere affrontate senza preclusioni, evitando ingiustificata autosufficienza che poi si rivela totale insufficienza a danno della comunità lucana e non solo.

Per Matera, bisogna programmare una nuova ripartenza, con orgoglio, entusiasmo e slancio imprenditoriale, uscendo dalla logica che esistano solo i Sassi e cercando di essere più consapevoli che, per essere percepiti e legittimati come motore turistico della intera Regione e sua porta di accesso, bisogna saper parlare di tutti i 131 comuni, connettendosi continuamente e coinvolgendoli sistematicamente.

Matera è una città ‘resiliente’, capace da millenni di adattarsi al passare del tempo, che non deve e non può però adattarsi all’inerzia ed alla mediocrità, da dovunque essa arrivi, oggi caratterizzata da una dormiente governance regionale e da una involuta governance uscente comunale.

Occorre attuare una modalità di promozione e fruizione anche collettiva per chi viene in Basilicata che consenta di accedere in musei, visitare centri culturali o partecipare a eventi inseriti in calendari annuali.

Propongo una sorta di ‘Passaporto per la Basilicata’ che mutui l’idea realizzata per Matera 2019 e la elevi a sistema per tutti i nostri territori.

Abbiamo bisogno di tornare immediatamente a correre e possibilmente a volare”.

