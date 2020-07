Matera, “sfilata” di vip nella nostra bella città: Lorella Cuccarini, Simona Ventura e Cordoba dell’Inter questo weekend!

Matera continua ad attirare tanti turisti e non solo.

Dopo la visita del cantante Gianni Morandi e della showgirl Pamela Prati, è la volta dell’ex calciatore dell’Inter Ivan Cordoba, colombiano ma con cittadinanza italiana.

Una visita di puro piacere quella di Cordoba che, assieme alla sua compagna, ha goduto della bellezza dei nostri Sassi, concedendosi anche a chi chiedeva di scattare selfie e foto.

Il fascino di Matera ha catturato anche l’attenzione di Lorella Cuccarini e Simona Ventura.

Entrambe si sono recate dapprima a Castellaneta, per il Magna Grecia Awards & fest, per poi fare tappa nella nostra città.

Queste le parole della Cuccarini:

“Matera: ultima tappa di questo breve tour estivo con la commedia ‘Non mi hai più detto ti amo’.

Città che ti lascia a bocca aperta, terra magica… ci lascio un pezzo di cuore.

Arrivederci prestissimo”.

La Ventura, invece, ha commentato così gli antichi rioni Sassi e il Belvedere Guerricchio mostrati sul suo Instagram:

“Che meraviglia”.

Tutti sono affascinati dai nostri meravigliosi luoghi, divenuti vetrina dell’Italia più bella anche per la visibilità acquisita grazie ai vip che vi si recano e alla Rai che, come già anticipato, dallo scorso 21 Luglio sta mandando in onda le repliche della fiction campione di ascolti “Sorelle”.

La serie, ambienta nella Città dei Sassi, vanta nel cast nomi come: Anna Valle, Loretta Goggi, Ana Caterina Morariu, Giorgio Marchesi, Alessio Vassallo, Irene Ferri.

Di seguito la foto di Lorella Cuccarini e del gruppo in cui è presente anche Simona Ventura.

