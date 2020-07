Matera: Gianni Morandi torna tra i nostri bellissimi Sassi!

“Matera, meraviglia italiana…”

E’ così che il conosciutissimo cantante Gianni Morandi ha descritto la nostra bellissima città.

Ha poi continuato:

“la città famosa per i “sassi”, le case scavate nella roccia.

Ci sono passato molte volte, sia come turista, sia per fare uno spettacolo.

Per Anna, invece, questa è la prima volta ma dice che non sarà l’ultima”.

In giro per l’Italia per le sue vacanze, il seguitissimo Gianni è tornato nuovamente a Matera con sua moglie Anna visitando, questa mattina, la Cattedrale, il Centro storico, e alcune delle nostre storiche Chiese.

Eccoli, nello scatto che vi mostriamo, mentre posano felici al belvedere Guerricchio.

Grazie Gianni per essere venuto ad ammirare e diffondere le nostre bellezze!

Ecco la foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)