Matera, in provincia centrato un 5 al Superenalotto! Auguri al fortunato

La dea bendata torna a baciare la Basilicata.

Nella giornata di ieri, la fortuna ha fatto tappa in provincia di Matera, precisamente a Ferrandina dove un cittadino del posto ha centrato un “5” da 30.643,33 euro.

Facciamo i complimenti al nostro corregionale che ha intascato questa bella somma di denaro, e anche se non ha centrato il 6 diventando milionario, il premio in denaro vinto è comunque una bella soddisfazione che gli permetterà di togliersi qualche sfizio in più.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)