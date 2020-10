Matera, Dj Linus tra i nostri bellissimi Sassi: “Che posto incredibile!”

Continuano le visite nella bellissima Matera.

La nostra città, che si conferma meta sempre più gettonata dai turisti, negli ultimi mesi ha accolto diverse personalità di spicco come Gianni Morandi, Pamela Prati, Ivan Cordoba, Lorella Cuccarini, Simona Ventura e Alberto Angela.

Questa volta, a scoprire la magia e la bellezza dei nostri Sassi, è DJ Linus.

Chi non lo conosce o non lo ha sentito almeno una volta in radio.

Conduttore radiofonico, televisivo e direttore artistico di Radio Deejay dal 1996, nonchè direttore editoriale del Gruppo Gedi (che comprende Radio Deejay, Radio m2o e Radio Capital), è comparso nella nostra città assieme a sua moglie Carlotta e alcuni colleghi.

Affascinato dal luogo incantevole, non ha fatto mistero di ciò che ha provato visitandolo:

“Prima volta a Matera, finalmente!

Ma che posto incredibile!”.

