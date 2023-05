Matera: il Palombaro lungo sarà intitolato all’architetto Acito! L’annuncio

Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha incontrato stamattina Alberto Giordano, promotore di una petizione su change.org, per intitolare il Palombaro lungo di piazza Vittorio Veneto al compianto architetto materano Tonio Acito, scomparso di recente.

Una proposta sostenuta da circa duemila firme, che il sindaco ha subito sposato in pieno avviando l’iter formale per l’attribuzione del nome di Acito a uno dei monumenti storici più importanti della città.

Ha commentato Bennardi a margine dell’incontro con Giordano:

“Un’iniziativa assolutamente condivisibile per rendere il giusto merito alla memoria di un grande professionista materano, con la testa nel mondo e il cuore sempre nella sua città.

L’idea di Giordano è, tra l’altro, in perfetta sintonia con la nostra intenzione di intitolare spazi urbani di pregio a illustri personaggi materani, come è avvenuto per Pentasuglia con la Fabbrica del carro, e più di recente con la farmacista Vezzoso al nuovo parco urbano.

Cercheremo di procedere con l’intitolazione nei tempi più rapidi, compatibilmente con le procedure obbligate dalla normativa di riferimento, ma possiamo dire che presto ci sarà il ‘Palombaro lungo Tonio Acito’.

Nella petizione si leggono firme provenienti da tutto il mondo: Roma, Udine, Trento, Parigi, Bologna, Venezia, Sydney, Toronto e ovviamente tantissimi materani.

Una conferma della grande stima internazionale di cui godeva Tonio Acito”.

