La marcia antiviolenza DUE DONNE DUE MARI questa mattina ha fatto tappa a Pisticci.

L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, è promossa dall’Associazione Felicità ed ha l’obiettivo di sensibilizzare le comunità sul tema della violenza di genere, attraverso una marcia dallo Jonio Calabrese all’Adriatico Pugliese, passando per i Comuni della costa, per dire NO ALLA VIOLENZA!a

