Policoro: in serio pericolo l’incolumità di cittadini e turisti a causa della nuova illuminazione pubblica! La richiesta urgente

Riceviamo e pubblichiamo una nota dei Consiglieri comunali di Policoro, Ligorio e Marrese:

“L’amministrazione intervenga urgentemente per riconsiderare la potenza della nuova illuminazione pubblica prima che sia troppo tardi.

Tante le lamentele da parte dei cittadini residenti, sia nel centro urbano sia in alcune zone periferiche, dove l’intensità della luce pubblica prodotta nelle ore notturne è insufficiente e rende meno sicuri i nostri quartieri.

Intervenire urgentemente anche sull’asse viario di via lido, il cui intervento mette in serio pericolo e a rischio l’incolumità dei nostri cittadini e dei tanti turisti che arriveranno nella nostra Città visto l’imminente arrivo della stagione estiva.

Ricordiamo che l’importo dell’intervento dovuto alla convenzione consip per 9 anni, è vero che rappresenta un risparmio in termini energetici ma non deve pregiudicare la sicurezza e l’incolumità dei cittadini utilizzando organi illuminanti la cui tipologia è insufficiente ed inadeguata a garantire la visibilità nelle nostre strade considerando le infrastrutture preesistenti dove esse sono stati collocati”.a

